Heidi Klum kontert Kritik an Dessous-Shooting mit Leni

Darum gehts Heidi Klum posierte zusammen mit ihrer Tochter Leni für einen populären, italienischen Unterwäsche-Hersteller.

Es war bereits das zweite Mal, dass die 50-Jährige und die 19-Jährige zusammen in Dessous vor der Kamera standen. Und beide Male hagelte es Kritik.

Heidi sei stolz, dass sie sich nicht voreinander schämen.

Als Heidi Klum gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Leni (19) für einen italienischen Unterwäsche-Hersteller erneut in Dessous vor der Kamera posierte, war das Entsetzen gross. «Komisch», «ekelhaft» und «widerlich» lautete das vernichtende Urteil einiger Twitter- und Instagram-User. Auch einige deutschsprachige Medien zeigten sich von der Kampagne irritiert. Nun geht die 50-Jährige auf die Kritik zur Werbekampagne mit ihrer Tochter ein.

Gegenüber «Daily Mail» kontert die Model-Mami: «Es hat wahnsinnig Spass gemacht, gemeinsam vor der Kamera zu stehen.» Sie sei wahnsinnig stolz darauf, wie wohl ihre Tochter sich in ihrer eigenen Haut fühle. «Auch, dass sie sich in meiner Gegenwart so sicher fühlt, um ein solches Shooting zu machen, das ist nicht bei jedem Kind so, mit seinen Eltern.» Umso glücklicher sei sie, dass sie zu ihrer Ältesten eine derart innige Beziehung habe.

Heidi Klum: «Wir schämen uns nicht voreinander»



Kurz nach der Veröffentlichung der Kampagne nahm Heidi bereits in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram Stellung zur Kritik. «Wie fühlen sich Schlagzeilen à la ‹Puffmutter und Patriarchat› zur Kampagne mit Leni an?», erkundigt sich ein Fan bei der «Germany’s next Topmodel»-Chefin. Ihre Antwort: «Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr stolz bin und es freut mich, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte. Und dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut. Und auch umgekehrt.»

Den kritischen Stimmen zu den Mutter-Tochter-Aufnahmen kann Klum nicht viel abgewinnen. «Für mich ist das was Positives und nicht was Negatives. Wir schämen uns nicht voreinander und ich liebe die Kampagne. Wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können», schildert sie ihre Empfindungen. Mit dieser Einschätzung bleibt sie nicht alleine. Bereits nach ihrem ersten gemeinsamen Shooting gab es kritische Stimmen – doch diese liessen Leni kalt. Dazu sagte sie zu «Page Six»: «Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mit den Reaktionen beschäftigt.» Und betonte, einen tollen Tag mit ihrer Mutter verbracht zu haben. «Ich liebe sie. Sie ist eine Inspiration. Die Ratschläge, die sie mir gibt, wie sie arbeitet, einfach alles an ihr.»

