Polizeieinsatz in Wien Mutter tötet ihre drei Kinder und wählt den Notruf

Am Samstag meldete sich in den frühen Morgenstunden eine Frau (31) am Polizeinotruf und gab an, soeben ihre Kinder getötet zu haben und sich nun selbst töten zu wollen. Die Frau wurde von den Ersthelfern in ihrer Wohnung angetroffen und auf Grund der geäusserten Selbstgefährdung fixiert.