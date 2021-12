Watt ZH – Mutter (26) und Baby auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es in Watt (Gemeinde Regensdorf) zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin. Die 26-Jährige überquerte den Fussgängerstreifen auf der Niederhaslistrasse. Dabei erfasste sie, aus noch unbekannten Gründen, ein 35-jähriger Fahrzeuglenker, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Ihr achtmonatiges Baby trug sie währenddessen in einer Babytrage auf dem Bauch. Durch den Aufprall wurden die Frau und das Kleinkind weggeschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen musste beide Verletzte ins Spital bringen.