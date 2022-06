600-PS-Bolide: Mutter und Kind bei Horror-Crash verletzt – BMW-Fahrer vor Gericht

Ein damals 20-jähriger Zürcher krachte im Oktober 2019 in Dietikon mit einem gemieteten BMW M5 in das Auto von Anita B. Dabei wurde sie und ihre vierjährige Tochter lebensgefährlich verletzt . Am Mittwoch musste sich der heute 22-Jährige vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Er ist unter anderem wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und mehrfacher Unterlassung der Nothilfe angeklagt.

«Sie kann sich nur schwer konzentrieren. Sie hat auch oft Kopfweh»

Wie der « Blick » berichtet, sagte die Mutter vor Gericht, dass ihre Tochter noch immer an den Folgen des Unfalls leide: «Sie kann sich nur schwer konzentrieren. Sie hat auch oft Kopfweh.» In der Schule brauche die Erstklässlerin etwas länger. «Zahlen oder Buchstaben schreiben, ist noch schwierig.» Weder der Angeklagte noch sein Anwalt hätte sich im Nachgang des Unfalls je bei ihr gemeldet oder sich nach ihrem Befinden erkundigt.

Gemäss der Anklageschrift erlitt die Mutter beim Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Nervenausfall am rechten Arm und verschiedene Brüche. Bei ihrer Tochter wurde ein Polytrauma diagnostiziert: Knochenriss im Kopf, Brüche am zweiten Halswirbel, an Rippen, Brustwirbelkörper und Brustbein, hinzu kommen Bänderrisse, ein Hämatom an der Hirnhaut, ein Leberriss und Lungenquetschungen. Das Kind leidet heute noch an einer beidseitigen Lähmung des Augenmuskels und hat Probleme mit der visuell-räumlichen Wahrnehmung und in sprachlichen Funktionen.