Pfäfers SG: Mutter und Kind von herabfallendem Baumstamm tödlich verletzt

Rechts von der Strasse befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand

Auf der Badstrasse geschah am Sonntag ein tödlicher Unfall.

Nach dem Vorfall wurden alle Wanderwege in der Umgebung gesperrt.

Die Frau war mit ihrem Sohn und weiteren Personen auf der Kiesstrasse von Bad Ragaz her in Richtung Taminaschlucht unterwegs. Die Strasse wird links durch einen Bach begrenzt. Rechts befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand. Diese ist im oberen Teil mit Bäumen bestückt.