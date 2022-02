Polizei vermutet Unfall : Mutter und Kleinkind tot in Wohnung in Delsberg aufgefunden

In Delsberg im Kanton Jura sind am Mittwochmittag in einer Wohnung die Leichen einer Frau und einem Kleinkind aufgefunden worden. Die Polizei geht von von einem Unfall aus.

1 / 1 Die toten Personen wurden in Delsberg im Kanton Jura gefunden. Google Maps

Die beiden toten Personen – eine Frau und ihr Kleinkind – waren am Mittwochnachmittag in einer Wohnung im Stadtteil Gare de Delémont entdeckt worden.

Die Behörden waren mit einem Grossaufgebot von Polizei und Sanität vor Ort. Der Verkehr in Delsberg war vorübergehend stark beeinträchtigt.

Die Todesursache ist laut den Ermittlern noch unklar. Offenbar geht die Polizei derzeit aber von einem Unfall aus. Die Ergebnisse der forensischen Untersuchung stehen noch aus. Eine Untersuchung seitens der Staatsanwaltschaft ist angelaufen.

Die Angehörigen der Opfer werden laut einem Communiqué psychologisch betreut.

Update folgt…

