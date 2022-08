Tödlicher Wanderunfall : «Mutter und Tochter waren bestens ausgerüstet und trugen Wanderschuhe»

Eine Familie aus dem Kanton Thurgau war am Montag vom Aescher in Richtung Altenalp unterwegs. Dabei stürzten die 31-jährige Mutter und die fünfjährige Tochter auf dem Wanderweg einen steilen Abhang hinunter und konnten nur noch tot geborgen werden. Vater und Sohn haben laut der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden den Absturz nicht miterleben müssen. Die Absturzursache ist weiterhin unklar und wird abgeklärt. Wie ein Sprecher auf Anfrage sagt, waren die tödlich Verunglückten aber bestens ausgerüstet und haben Wanderschuhe getragen.

«Zentral ist auch die Wahl der passenden Ausrüstung»

«Die Häufung der Unglücksfälle ist aussergewöhnlich»

Immer wieder kommt es in dieser Wanderregion zu tödlichen Unfällen . Erst Mitte Juli stürzte eine Frau beim Abstieg vom Aescher zum Seealpsee einen steilen Abhang hinunter. Rund eine Stunde später verunglückte ein Mann im gleichen Abschnitt tödlich. Ende Juni stolperte eine Frau beim Abstieg und stürzte ab. Laut Sepp Manser, Grossrat des Kantons Appenzell Innerrhoden und zuständig für die Wanderwege in der Region Schwende-Rüte, handelt es sich nicht um den gleichen Abschnitt, in dem sich der Unfall am Montag ereignete.

Die Häufung der Unglücksfälle in einem so kurzen Zeitraum im besagten Perimeter um die Ebenalp sei dennoch aussergewöhnlich. Der Bezirksrat will die Situation nun prüfen und auch die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen in seine Überlegungen miteinbeziehen. «Mit dem momentanen Kenntnisstand Sofortmassnahmen einzuleiten, ist nicht möglich, da die Unfallursachen bislang unbekannt sind», so Manser.