Steiermark : Mutter und zwei Söhne sterben, weil sie Generator zum Heizen benutzten

In Fischbach in der Steiermark sind eine Mutter (90) und ihre beiden Söhne tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Todesursache dürften Abgase aus einem benzinbetriebenen Generator sein, der einen Heizlüfter speiste.

In Österreich sind am Montag in der Gemeinde Fischbach in der Steiermark drei Menschen tot in einem Haus gefunden worden. Dem Paketboten, der laut lokalen Medien täglich an dem abgelegenen Haus vorbeigeht, war die unverschlossene Tür aufgefallen. Im Haus stiess er an verschiedenen Orten auf die drei Toten.