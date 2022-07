Österreich : Mutter von IS-Anhänger rast mit Auto in Cobra-Beamte und verletzt einen schwer

Am Samstag kam es in Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land zu dem heiklen Zugriff durch Polizisten der Spezialeinheit Cobra. Dem Einsatz ging ein Tipp eines ausländischen Geheimdienstes an die österreichischen Verfassungsschützer voraus. Demzufolge habe ein 18-Jähriger im Bundesland Tirol Pläne für Anschläge auf Polizeistationen geschmiedet. Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, soll es sich bei dem Teenager um einen mutmasslichen Anhänger der Terrormiliz IS handeln.