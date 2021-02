1 / 10 Im Februar 2018 erhob die Staatsanwaltschaft St. Gallen Anklage gegen die Eltern Jessica T. und Hanspeter H.

Vor dem Kreisgericht Rorschach wurden sie im Dezember 2018 zu Haftstrafen verurteilt, das Kantonsgericht hat nun dieses Urteil aufgehoben. Facebook In diesem Haus in Staad ereignete sich der Fall. 20min/rar Die Kantonspolizei St. Gallen im August 2015 beim Tatort in Staad. 20min/rar

Darum gehts Jessica T. und Hanspeter H.* wurden 2018 wegen fahrlässiger Tötung ihrer Tochter (1) am Kreisgericht Rorschach zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Damit waren die Eltern nicht einverstanden, weshalb das Kantonsgericht St. Gallen den Fall zu beurteilen hatte – Mutter und Vater forderten einen Freispruch.

Die Leiche von Tochter Jasmina wurde im Sommer 2015 im Keller des Hauses der Eltern gefunden, verpackt in einem Koffer.

Von der vorsätzlichen, eventualiter fahrlässigen Tötung wurden beide Elternteile freigesprochen.

Die Mutter (37) wurde jedoch wegen Störung des Totenfriedens, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie weiterer Vergehen zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, wovon 12 Monate vollzogen werden.

Im komplexen Fall um den Tod von Jasmina hatte das Gericht unter anderem zu beurteilen, ob sich die Eltern der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben. Der Fall war schwierig zu beurteilen, weil die Rechtsmedizin weder die genaue Todesursache, noch den exakten Todeszeitpunkt feststellen konnte. Die Staatsanwaltschaft forderte für die Mutter eine Freiheitsstrafe von 10,5 Jahren, für den Vater von 8 Jahren. Die beschuldigten Eltern verlangten hingegen einen Freispruch. Vor einer Woche tagte das Gericht während rund elf Stunden, am Freitag wurde den Eltern nun das Urteil eröffnet.

Todesursache konnte nicht geklärt werden

Das Kantonsgericht hebt den Entscheid des Kreisgerichts Rorschach auf. Damals wurden die Eltern zu Freiheitstrafen verurteilt – die Mutter (37) zu sechs, der Vater (57) zu fünf Jahren. Das Kantonsgericht als zweite Instanz kam zum Schluss, dass der Standpunkt der Vorinstanz und der Staatsanwaltschaft, dass Jasmina am 3. Juli, einem Hitzetag, für rund zwei Stunden alleine im heissen Kinderzimmer zurückgelassen wurde und an einem Hitzetod starb, nicht haltbar sei. «Die Rechtsmedizin konnte die Todesursache nicht feststellen und auch der Todeszeitpunkt konnte nicht geklärt werden», sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Auch der Bericht der Kantonspolizei bezeichnet den Todeszeitpunkt als unzutreffend. «Man kann nicht sagen, woran das Kind gestorben ist», so der Richter. Deshalb wurden die Eltern vom Vorwurf der vorsätzlichen, fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Leiche in Koffer gepackte – Totenfrieden wurde gestört

Nachgewiesen sind jedoch die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie die mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Jasmina besuchte nie einen Kinderarzt, die Eltern konsumierten Kokain in rauen Mengen, die Mutter auch während der Schwangerschaft und Stillzeit. In diesen Anklagepunkten wurden die Eltern schuldig gesprochen. Die Mutter wurde zudem der falschen Anschuldigung und der Störung des Totenfriedens schuldig gesprochen. Irgendwann, nachdem sie die rund 23 Monate alte Jasmina tot aufgefunden hatte, hat die heute 37-Jährige den Leichnam in einen Koffer gepackt und in den Keller gebracht. Dort wurde das tote Kind im August 2015 von der Kantonspolizei gefunden.

Freiheitsstrafen ausgesprochen

Dafür muss die Mutter nun für ein Jahr ins Gefängnis. Sie wurde zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt, wovon 12 Monate vollzogen werden. Der Vater wurde zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, welche jedoch aufgeschoben wurde, bei einer Probezeit von drei Jahren. Lässt sich der 57-Jährige in den nächsten drei Jahren nichts zu Schulden kommen, bleibt er in Freiheit. Die Beschuldigten haben Verfahrenskosten in der Höhe von über 100'000 Franken zu bezahlen.

Die Verteidigerin der Mutter sagte nach dem Urteil, man sei erleichtert darüber. «Aufgrund der Faktenlage konnte man auch nicht anders entscheiden.» Die Staatsanwaltschaft wollte das Urteil direkt nach dessen Eröffnung nicht kommentieren. «Die Staatsanwaltschaft wird das Urteil nun analysieren und danach entscheiden, ob es ans Bundesgericht weiter gezogen wird», sagte Stefan Hess, stellvertretender Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.