Winterthur - Mutter wartet zwei Stunden auf ihren Sohn (6) – Eltern kritisieren Schulbusfirma

Verfahren, Verspätung oder nicht aufgetaucht: Der neue Winterthurer Schulbus-Service von «Eurobus» erntet bereits nach wenigen Tagen harsche Kritik. Wie der «Tages Anzeiger» berichtet, kam es bei dem Dienst in den letzten Tagen zu mehreren technischen und organisatorischen Problemen. Eine Mutter erzählt im Artikel, dass sie am Mittwoch zwei Stunden auf ihren sechsjährigen Sohn warten musste. «Ich hatte panische Angst um meinen Sohn und habe mir alles Mögliche vorgestellt», sagt sie.

Der Sechsjährige hätte vom Kindergarten, der nur wenige Minuten entfernt sei, abgeholt und nach Hause gebracht werden sollen. Obwohl die Mutter in einer App habe nachverfolgen können, dass ihr Sohn in den Bus eingestiegen sei, sei er nicht zu Hause angekommen. Nach mehreren Telefonaten mit der Transportfirma habe die Mutter die Polizei kontaktiert. Wie sich herausstellte, habe sich der Chauffeur verfahren.

Eurobus beschliesst «Notfallmassnahme»

Gegenüber dem «Tages Anzeiger» sagte Eurobus, dass man sich den Problemen bewusst sei. Man habe diverse Rückmeldungen erhalten und wolle diese aufnehmen, so Geschäftsführer Philipp Vassalli. «Das zugrunde liegende Planungssystem, welches die Busse in Echtzeit steuert, ist am Dienstag und am Mittwochvormittag während der Stosszeiten aufgrund Überlastung ausgefallen.» Das Problem sei in der Zwischenzeit behoben worden. Die Firma habe jedoch eine «Notfallmassnahme» beschlossen: Sie stellt nun jegliche Pläne ausgedruckt den Fahrern und Fahrerinnen zur Verfügung. Auch die Routenplanung sei angepasst worden.