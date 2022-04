Russische Kriegsgefangene : «Mutter, wir sind es, die die Ukraine angegriffen haben»

Wolodimir Zolkin aus Kiew will Russlands Bevölkerung über den Krieg informieren. Er lässt Gefangene nach Hause telefonieren und stellt das Gespräch auf Youtube.

«Sagen sie in den Nachrichten, dass die russischen Truppen in der Ukraine Zivilisten töten?»

Zu Anfang des Krieges habe er sich nützlich machen wollen, erzählt der 40-Jährige aus Kiew 20 Minuten. Er habe die russische Propaganda aufweichen, den Menschen in Russland ein realistisches Bild von dem Angriff geben wollen.

Also postete er auf Youtube zunächst Beiträge über das Geschehen. «Viele Russen und Russinnen kommentierten dann, das sei alles gefälscht, es gäbe sicher keine Toten», sagt er. Er habe sich hilflos gefühlt.

Ein grauenhaftes Bildersammelsurium

Doch dann habe die ukrainische Regierung «Seek Your Own» aufgeschaltet: ein grauenhaftes Bildersammelsurium von aufgeblähten Toten, blutenden Verletzten und Kriegsgefangenen zur Identifizierung russischer Soldaten. Wer Sohn, Vater oder Freund sucht, kann ein Formular ausfüllen.

Dank persönlicher Kontakte zum Innenministerium und eines befreundeten IT-lers beschaffte sich Zolkin diese Anfragen, glich sie mit den Gefangenen auf Telegram ab und stellte so die jeweiligen Verbindungen nach Russland her. Seither besucht er die russischen Kriegsgefangenen und lässt sie mit ihren Nächsten telefonieren. Die Gespräche postet er online (siehe Video). Die Soldaten würden ihm für die Gelegenheit danken, nach Hause telefonieren zu können.

«Die Russen leben wie Sklaven»

«Mutter, wir sind es, die die Ukraine angegriffen haben», versucht ein Soldat seiner Mutter klarzumachen. Antwort: «Wir greifen nicht an, es ist unsere Regierung». Auf die Frage ihres Mannes, ob über zivile Opfer in der Ukraine berichtet werde, meint seine Frau: «Du weisst, dass ich versuche, keine News zu schauen».

Viele würden sich nicht einmal erkundigen, wie es den Gefangenen gehe. «Sie klammern sich weiter an die Propaganda. Das hat mich anfangs richtig umgehauen, ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist», so Zolkin.