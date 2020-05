tragischer Tod

Mutterkuh stirbt wegen weggeworfener Alu-Dose

Ein Bauer entdeckte am Wochenende eine tote Kuh im Stall. Er geht davon aus, dass das Muttertier an einer weggeworfenen Alu-Dose starb.

Es ist der Albtraum eines jeden Landwirts: Am Morgen liegt unverhofft eine tote Kuh im Stall. «Man erschrickt, wenn da auf einmal ein totes Tier in der Box liegt», sagt Stefan Kissling gegenüber Tele M1. Der Bauer aus dem solothurnischen Rickenbach entdeckte den Kadaver seiner zehnjährigen Kuh Omega am frühen Sonntagmorgen. Neben Omega lagen ihre beiden Zwillingskälber, die erst vor einem Monat zur Welt kamen. Doch wie ist das Tier verstorben? Landwirt Kissling ist sich sicher, dass Omega an einer kleingehackten Alu-Dose im Futtermais starb.