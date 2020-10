Europa League : Mvogo kassiert 50-Meter-Tor, Xhaka und Seferovic mit Siegen

Yvon Mvogo hatte mit Eindhoven bei Omonia Nikosia zuerst Pech, jubelte dann aber doch noch über einen Sieg. Ebenso Granit Xhaka mit Arsenal und Haris Seferovic mit Benfica Lissabon.

Nach einem erinnerungswürdigen Gegentor aus rund 50 Metern haben Yvon Mvogo und der PSV Eindhoven eine peinliche Niederlage auf Zypern noch abgewendet und den ersten Sieg in der Europa League in dieser Saison geschafft. Der Schweizer Torhüter machte mit dem niederländischen Erstligisten am Donnerstagabend einen 0:1-Rückstand wett und siegte am Ende mit 2:1 (1:1) beim FC Omonia Nikosia.

Die Gastgeber, die in der heimischen Liga den vierten Platz belegen, gingen durch Jordi Gómez in der 29. Minute in Führung. Der Spanier zog aus der eigenen Hälfte einfach ab. Eindhovens Torwart Mvogo hatte sich weit vor seinem Kasten postiert und konnte den Ball im Rückwärtslaufen auch nicht mehr abfangen. Den Ausgleich erzielte vor der Pause Donyell Malen (40.). Er war es auch, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte und PSV auf den zweiten Rang in der Gruppe E verhalf.