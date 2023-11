My Lovestory: «Ich bin 20, habe aber schon den Mann fürs Leben gefunden»

1 / 6 Eileen (20) und Günter (23) sind seit 2021 ein Paar. Kennen gelernt haben sie sich im Bus, … Privat … doch es dauerte einige Tage, bis er sie ansprach. Privat Auf seinem Handy schrieb er ihr folgende Nachricht: «Wie heisst du?», und hielt es ihr vor die Nase. Privat

Darum gehts Eileen (20) und Günter (23) sahen sich immer wieder im Bus und fanden sich gut.

Doch keiner von beiden traute sich so richtig, den jeweils anderen anzusprechen.

So vergingen die Tage, bis er sie auf Spanisch ansprach.

Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Sogar Hochzeit und Kinder sind schon Thema.

«Alles hat im Bus angefangen. Immer wieder habe ich ihn gesehen, er ist mir sofort aufgefallen, weil er mir so gefallen hat. Ich habe ihn oft angeschaut, unsere Blicke haben sich mehrmals getroffen. So ging es eine Woche lang, weil ich mich nicht traute, ihn anzusprechen. Nach sieben Tagen stand er plötzlich neben mir und hielt mir sein Handy vor das Gesicht. Ich dachte, er wolle mich nach einer Adresse fragen, doch auf dem Display stand: «Hey, wie heisst du?». Ich war sehr überrascht, hatte das wirklich nicht erwartet. Perplex nahm ich also das Handy in die Hand und schrieb meinen Namen – und nichts weiter! So dumm! Ich habe ihn nicht einmal gefragt, wie er heisst. Gleich danach stieg er aus, ich hatte also nicht mal die Chance, ihn zu fragen.

«Er fragte mich auf Spanisch, ob ich Spanierin sei»

Danach habe ich tagelang Ausschau nach ihm gehalten, ihn aber nicht mehr gesehen. Ich war traurig und gleichzeitig ärgerte ich mich über mich selbst. Nach über einer Woche ging ich wieder auf den Bus, der aber massiv Verspätung hatte und überfüllt war. Um den Anschlusszug zu erwischen, musste ich rennen. Als ich in den Zug einstieg, kreuzten sich unsere Blicke. Ich dachte mir nur: «Endlich!»

Doch genau in dem Moment, als ich zu ihm wollte und ihm mein Handy mit einer Nachricht an ihn zeigen wollte, klingelte mein Telefon. Da es mein Vater war, sprachen wir auf Spanisch. Das Telefonat ging nicht lang und als ich mich umdrehte, stand Günter plötzlich vor mir. Anscheinend hat er zugehört, denn auf Spanisch fragte er mich, ob ich Spanierin sei. Wie es der Zufall so wollte, kommen wir beide ursprünglich aus Südamerika, leben aber schon seit einigen Jahren hier. Wir redeten die ganze Zugfahrt, tauschten Nummern aus und vereinbarten ein baldiges Treffen.

«Ich habe den Mann fürs Leben gefunden»

Mir war klar, dass mehr daraus werden würde, weil es von Anfang an gefunkt hatte, trotzdem wollte ich es langsam angehen lassen. Also trafen wir uns mehrmals als «Freunde». Es war dennoch immer sehr vertraut, alles hat gestimmt. Ich verliebte mich schnell – alles fühlte sich an wie in einem Film. Ich konnte es gar nicht so richtig glauben, denn so Liebesgeschichten sind doch eigentlich nicht echt, dachte ich mir. Es war einfach unbeschreiblich schön. Wir haben einander auch sofort unseren Familien vorgestellt, auch da hat alles auf Anhieb gepasst.

Seit 2021 sind wir unzertrennlich und es läuft super. Wir haben kaum Streitereien, höchstens kleine Missverständnisse – aber das klären wir immer schnell. Kommunikation ist mir sehr wichtig, denn ich sehe oft in Filmen, dass was passiert und nicht geredet wird. Das führt nur zu einem grossen Streit und im schlimmsten Fall zum Ende der Beziehung. Es ist sehr wichtig, wie man miteinander umgeht. Selbst als wir zusammengezogen sind, hat sich nichts in unserer Dynamik verändert. Es ist nur noch schöner, weil wir uns noch näher gekommen sind.

Wir können so sein, wie wir sind, und das ist keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Ich weiss, dass ich definitiv den Mann fürs Leben gefunden habe. Wir haben schon über Hochzeit und Kinder geredet. Für mich kommt nichts anderes in Frage und ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zukunft.»

