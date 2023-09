Liebesgeschichte von Lea, die sich in den Marrokaner Nour verliebte

Lea (29) verliebte sich in Marokko – und in Nour (27). Nach langem Getrenntsein wegen der Pandemie kam der Marokkaner in die Schweiz. Heute sind sie eine glückliche Familie und haben eine eigene Kochschule in Marrakesch.

1 / 9 Lea (29) und Nour (27) verliebten sich in Marrakesch, als die Schweizerin dort im Urlaub war. Privat Er war Kursleiter in einem Kochkurs und flirtete mit Teilnehmerin Lea. Privat Nach langem Hin und Her wurden die beiden ein Paar, … Privat

Darum gehts Vor drei Jahren war Lea im Urlaub in Marokko. Dort verliebte sie sich in den Einheimischen Nour (27).

Eigentlich war die 29-Jährige in einer Beziehung, die sie dann sofort beendete.

Die Corona-Pandemie machte dem Paar jedoch einen Strich durch die Rechnung. Durch die Massnahmen konnten sie sich ein halbes Jahr lang nicht sehen.

Facetime und Whatsapp haben ihnen durch die schwere Zeit geholfen. Heute sind sie verheiratet, haben eine kleine Tochter und ihre eigene Kochschule in Marrakesch.

«Vor drei Jahren war ich das erste Mal in Marokko. Ich verliebte mich sofort in das Land, seine Menschen und seine Farben. An einem Kochkurs lernte ich den Marokkaner Nour kennen, der den Kurs leitete. Er flirtete mit mir, was ich aber nicht erwiderte, da ich einen Freund hatte.

So dachte ich nicht weiter über die Begegnung mit ihm nach. Bis ich ihn eine Woche später zufällig wieder traf. Wir kamen ins Gespräch und dabei kam heraus, dass ich seine besten Freunde kannte. Wir verabredeten uns für den Folgetag. Ich sagte ihm noch, dass ich vergeben war. Wir fuhren mit dem Roller durch die Stadt und redeten über alles. Plötzlich merkte ich: Ich hatte mich in ihn verliebt. Und fühlte mich wahnsinnig angezogen von ihm. Trotzdem lief nichts zwischen uns – ich wollte zuerst zu Hause alles klären.

Zurück in der Schweiz wurde mir bewusst, dass Nour etwas Grosses in mir ausgelöst hatte. Und ich realisierte, dass ich nicht zu meinem Freund passte. Ich machte Schluss mit ihm – ohne zu wissen, was das mit diesem Marokkaner genau war. Aber ich wusste, dass ich, wenn ich mal alt bin, nichts bereuen möchte. Ich meldete mich bei ihm und gestand ihm meine Gefühle. Er meinte daraufhin, dass er das Gleiche empfand und dass er sich an Neujahr gewünscht hatte, mich wiederzusehen. Noch am Telefon wurden wir ein Paar.

«Es war eigentlich illegal, was wir machten»

Einen Monat später war ich wieder bei ihm in Marokko. Und da war es wieder: dieses Kribbeln und die vielen Schmetterlinge im Bauch. Laut marokkanischem Gesetz war es eigentlich illegal, was wir machten. Da wir nicht verheiratet waren, hätten wir keine einzige Nacht zusammen verbringen dürfen. Wir machten es trotzdem – im Geheimen. Nach einer Woche mit ihm wusste ich: Ich hatte den Mann fürs Leben gefunden. Wir sprachen sogar schon von Hochzeit.

Doch dann kam der Lockdown. Ich musste zurück in die Schweiz, die Grenzen Marokkos wurden geschlossen. Da wir nicht warten konnten, planten wir, einander in Tunesien zu sehen, wo wir beide hinreisen konnten. Ich sass schon im Flieger, als die Nachricht kam, dass Marokko am gleichen Tag auch die Grenzen zu Tunesien schliessen würde. So war ich alleine in einem fremden Land, eingesperrt und ohne Nour. Ich war unendlich traurig. Doch die Verbindung, die wir hatten, und die Telefonate mit ihm halfen mir, diese Zeit durchzustehen.

«Ich war schwanger»

Als Marokko nach fünf Monaten die Grenzen öffnete, konnte ich endlich wieder zu ihm reisen und ihn in meine Arme schliessen. Wir verbrachten einen Monat zusammen. In dieser Zeit beschlossen wir, dass wir zusammengehören und dass er zu mir in die Schweiz kommen würde. Er machte mir einen Antrag und ich war die glücklichste Frau der Welt. Zurück in der Schweiz merkte ich, dass etwas anders war. Ich war schwanger. Es war ein Schock — für uns beide. Vor allem aber für Nour. Hochzeitspläne, bevorstehende Auswanderung und dann plötzlich Vater werden!? Schnell freute er sich aber auch auf das neue Kapitel.

Ein paar Monate später bekamen wir den Bescheid, dass Nour definitiv in die Schweiz kommen konnte. Er lernte meine Familie kennen und nach nur zehn Tagen heirateten wir. Schon bald lebte er sich ein und fand einen Job. Ich war so glücklich, denn endlich hatte ich das, was ich mir immer gewünscht hatte: meine kleine Familie. Im Mai 2022 kam unsere Tochter zur Welt. Und wie es das Schicksal so wollte, ergab sich für uns die Chance, eine Kochschule in Marrakesch zu eröffnen. Unsere Geschichte hat mit einer Kochschule begonnen – und nun haben wir vor vier Wochen unsere eigene eröffnet. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.»

