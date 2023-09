My Lovestory: «Mein verstorbener Vater hat uns vom Himmel aus zusammengeführt» 

«Ich hatte schon früh den Glauben an die Liebe verloren. Mein Traum war es schon immer, den perfekten Mann zu finden und früh Mutter zu werden. Doch Anfang zwanzig sah es nicht danach aus, dass dies bald geschehen würde. Das zu akzeptieren war für mich sehr schwer. Als mein Vater überraschend verstarb, wusste ich nicht mehr, wohin mit mir. Es war eine sehr harte Zeit, in der ich mich auch oft alleine fühlte. Vor acht Jahren musste ich dann alleine nach Italien fliegen, um an die Beerdigung meines Vaters zu gehen. Das waren die wohl schwierigsten Momente in meinem Leben.