My Lovestory: Von «ich hoffe, du bekommst Durchfall» zur grossen Liebe

Vanessa: Ich lernte ihn durch gemeinsame Freunde kennen, doch anfangs war da nichts. Es sind Jahre vergangen, ohne dass ich an ihn gedacht habe. Eines Tages ist er mir dann wieder in den Sinn gekommen. Ich habe ihn auf Instagram gestalkt und eine Anfrage geschickt.

Vincenzo: Dann sah ich in ihrer Story, dass sie in Italien war. Sie postete ein Bild von ihrem Frühstück. Ich ging all in und schrieb ihr: «Ich hoffe, du bekommst Durchfall.» Darauf hat sie tatsächlich geantwortet.

Vincenzo: Ich wusste, dass es für mich so nicht weitergehen konnte, also entschied ich mich für eine Pause. Doch die ging nicht lang, denn nach nur drei Wochen spürte ich ein grosses Verlangen nach ihr.

Vincenzo: Wir haben wieder angefangen, uns zu sehen und haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich wusste auf einmal, dass sie die Eine ist – ich hatte es im Gefühl. Also machte ich ihr einen Hochzeitsantrag. Wir gingen an einen Wasserfall im Schwarzwald und als wir darunter standen, fing ich an, ihr all das zu sagen, was ich mir vorgenommen hatte. Zehn Minuten lang habe ich geredet und sie wurde zunehmend genervter.