Corona-Faktencheck - Myokarditis-Studie verbreitet sich wie ein Lauffeuer – ist aber falsch

In den in der Schweiz und der EU zugelassenen Impfstoffen befinden sich weder Mikrochips noch andere Metalle, die magnetisch sind. Entsprechend haben die Vakzine keinen Einfluss auf Magnete. Hinzu kommt, dass die Nadeln, mit welchen die Impfstoffe in den Arm gespritzt werden, sehr dünn sind. Das bedeutet: Selbst wenn damit ein metallisches Teilchen injiziert würde, wäre dessen Oberfläche zu klein, um einen Magneten daran haften zu lassen. Es ist also ausgeschlossen, dass an den Gerüchten etwas dran ist.