Qin Gang: Chinesischer Aussenminister aus Amt entfernt

Qin Gang wurde zuletzt am 25. Juni in der Öffentlichkeit gesichtet, nachdem er sich in Peking mit Vertretern aus Sri Lanka, Vietnam und Russland getroffen hatte. Alles schien noch in Ordnung, man sah einen lächelnden Aussenminister an der Seite der angereisten Vertreter. Anfang Juli sollte sich Qin dann mit dem Chef der EU-Aussenpolitik, Josep Borrell, treffen. Doch das Treffen wurde zwei Tage davor verschoben. Qin erschien auch nicht zu einem jährlichen Treffen der Aussenminister des Verbandes Südostasiatischer Nationen (Asean) in Indonesien. Stattdessen nahm Chinas Spitzendiplomat Wang Yi teil.