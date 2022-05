Flughafen Tel Aviv : Mysteriöse Crash-Fotos verängstigen Passagiere und lassen Flieger umkehren

Das Flugzeug war bereits auf dem Weg zur Startposition am Ben-Gurion-Flughafen, als iPhone-Nutzer an Bord über «AirDrop» Fotos vergangener Flugzeugabstürze erhielten. Die Besatzung brach daraufhin den geplanten Start ab.

Der Anadolu-Jet-Flieger war bereits auf dem Weg zur Startposition am Flughafen in Tel Aviv, als die Fotos von innerhalb der Maschine verschickt wurden.

Weil Passagiere und Passagierinnen Fotos von Flugzeugabstürzen auf ihre Handys erhalten haben sollen, ist der Abflug eines Flugzeuges in Tel Aviv auf seinem Weg zur Startposition gestoppt worden. Das Flugzeug mit 165 Passagieren und Passagierinnen von Anadolu Jet – einer Tochtergesellschaft von Turkish Airlines – sei wieder zum Terminal zurückgebracht worden, teilte der Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv am Dienstag mit.

Absturz-Fotos über «AirDrop» verschickt

Zuvor hätten Passagiere und Passagierinnen die Crew darüber informiert, dass sie entsprechende Fotos auf ihre Mobiltelefone erhalten hätten. Wie die israelische Nachrichtenseite « Ynet » schrieb, wurden die Fotos von einem Passagier über Apples «AirDrop»-Funktion versendet, sodass sie nur von iPhone-Nutzerinnen und -Nutzern empfangen wurden. Die Bilder sollen den Absturz eines türkischen Flugzeugs in den Niederlanden im Jahr 2009 und einen Absturz in San Francisco im Jahr 2013 gezeigt haben.

Handgranate in Gepäck gefunden

Der Flughafen teilte zudem mit, die Passagiere und Passagierinnen sowie ihr Gepäck würden im Moment erneut überprüft. Sollte sich herausstellen, dass keine Gefährdung bestehe, werde der Abflug genehmigt. Sollte sich einer der Passagiere und Passagierinnen mit dem Versenden der Fotos einen derben Scherz erlaubt haben, so hat er neben den übrigen Reisenden auch sich selbst geschadet. Eigentlich hätte die Maschine um 9.55 Uhr Ortszeit in Tel Aviv starten und nach knapp zwei Stunden Flugzeit in Istanbul landen sollen.