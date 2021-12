Wetzikon ZH – Mysteriöse Einbruchserie verunsichert Taxifahrer

Fahrzeugeinbrüche in Wetzikon verunsichern die Taxifahrer und Taxifahrerinnen.

Eine Einbruchserie in Wetzikon verunsichert die regionalen Taxiunternehmen.

«Bei uns wurde bereits zweimal die Scheibe eingeschlagen», erzählt die Inhaberin eines Taxiunternehmens in Wetzikon. Beim ersten Vorfall im November sei ein Portemonnaie mit rund 300 Franken gestohlen worden. «Beim zweiten Mal wurde lediglich die Scheibe eingeschlagen. Das Portemonnaie nahmen wir zuvor aus dem Auto.» Für sie trotzdem sehr ärgerlich: «Es ist mühsam, wenn man das Auto in die Werkstatt bringen muss. Wir sind auf die Fahrzeuge angewiesen. Zudem haben wir Angst, dass wieder etwas passiert.» In beiden Fällen s ei Anzeige erstattet worden.