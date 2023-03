Engelberg: Mysteriöse Entführung eines Ukrainers lässt Einheimische rätseln  

Auch am Freitag will sich in Engelberg kaum jemand über die Entführung des Mannes aus der Ukraine äussern.

Bekannt ist, dass ein Ukrainer, der seit mehreren Jahren in der Schweiz lebt, am 24. Februar, kurz nach Mitternacht, von Unbekannten aus der Tiefgarage seines Wohnorts entführt wurde. Dies teilte die Kantonspolizei Obwalden am Donnerstag mit. Auf die Frage, ob bereits Hinweise auf die unbekannten Täter eingegangen sind, teilt die Staatsanwaltschaft am Freitag mit: « Die Suche nach der möglichen Täterschaft läuft, es können deshalb noch keine Angaben zur Täterschaft gemacht werden. Über Hinweise zum Aufenthaltsort der Täterschaft geben wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte.»