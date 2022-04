Verdacht erhärtet sich : Mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern – ist man dem Rätsel jetzt auf der Spur?

Seit Ende März haben mehrere Länder ungeklärte Hepatitis-Fälle bei Kindern gemeldet. Ein Kind ist verstorben, 17 benötigen eine neue Leber. Neue Untersuchungen in den USA lassen nun vermuten, dass ein Adenovirus die Erkrankungen auslöst.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt bislang 170 Fälle in elf Ländern. Aus der Schweiz ist bislang noch kein Fall gemeldet worden.

Covid-19 wird als Ursache ausgeschlossen

Eine Untersuchung der Fälle in Alabama hat demnach andere Möglichkeiten wie Covid , die Hepatitis-Viren A, B und C oder Morbus Wilson als Ursache ausgeschlossen. Die Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren litten unter Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und Gelbsucht. Drei von ihnen erlitten akutes Leberversagen, zwei benötigten eine Lebertransplantation . Weltweit benötigen gar 17 Kinder eine neue Leber.

Seit Ende März hatten mehrere Länder derartige ungeklärte Hepatitis-Fälle bei Kindern gemeldet. Die ersten Fälle traten in Grossbritannien auf, weitere gab es in anderen europäischen Ländern, Israel und Japan. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt bislang 170 Fälle in elf Ländern. Aus der Schweiz ist bislang noch kein Fall gemeldet worden.