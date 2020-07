Neu zum Streamen

Mysteriöse Kuss-Krankheit verbreitet sich unter jungen Leuten

Auf Netflix wird ein Virus in einer düsteren Dramaserie von Mund zu Mund weitergegeben, ausserdem entwickelt sich ein alter Schulfreund zum Stalker – das gibts neu zum Streamen.

«Kissing Game»

Darum gehts: Wir befinden uns in Brasilien in einer verschlafenen Kleinstadt auf dem Land. Hier läuft neben der Rinderzucht so gut wie nichts – bis eine ausgelassene Teen-Party stattfindet, bei der alle miteinander rummachen.

Ein Virus breitet sich aus



Am nächsten Tag breitet sich ein mysteriöses Virus unter den Jugendlichen aus, und schnell wird klar, dass es über den Speichel übertragbar ist – und somit auch Mund zu Mund via Küssen.

Nach der Party, an der durchaus leidenschaftlich geknutscht wurde, geraten die Jugendlichen in Panik.