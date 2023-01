Forscher lüftet das Geheimnis der Muster auf dem Genfersee

Naturphänomen : Mysteriöse Muster auf dem Genfersee – das Rätsel ist gelüftet

An der Oberfläche des Genfersees ist oft ein Muster aus hellen und dunklen Wasserflächen auszumachen. Hellere Linien bahnen sich kreuz und quer über die dunkle Oberfläche des Sees, wie Pinselstriche auf einer Leinwand. Das Phänomen ist schon lange bekannt, so hat zum Beispiel der Künstler Ferdinand Hodler bereits 1895 ein Bild davon gemalt. Allerdings war bisher wenig über den Grund des Phänomens bekannt. Nun hat sich Mehrshad Foroughan, Doktorand im Laboratoire de Technologie Ecologique an der EPFL, für seine Doktorarbeit vorgenommen, das Geheimnis zu lüften.

Ausgeklügelte Ausrüstung

Verschmutzung mit Mikroplastik besser erkennen

Starke Windstösse können kalte Wassermassen von tiefen Stellen an die Oberfläche tragen, wo sie sich entlang bestimmter Küsten verteilen. Dieses Phänomen nennt man Küstenaufwind. Dies verursacht dann das Muster der Oberflächenwasserflüsse. Den Doktoranden der EPFL interessiert nun, weshalb diese Flecken nicht einfach wieder verschwinden und schwachen Wellen standhalten. Eine Analyse der Wasserproben zeigt, dass die helle, flache Schicht eine grössere Konzentration von Biotensiden besitzt.



Dies sind sogenannte Oberflächensiedler, die von Phytoplankton oder von Landquellen stammen. Die sogenannten Biotenside beeinflussen die Oberflächenspannung des Wassers. Bei einem starken Wind beobachtete Mehrshad, wie sich kleine Flächen zu einer grossen zusammensetzten. Dies passiert offenbar, weil das kalte Wasser unter das warme zurücksinkt, die Biotenside aber an der Oberfläche zurücklässt, die sich dann miteinander verbinden. Die Wasserfläche mit den Biotensiden zeigt eine andere Oberflächenspannung auf, was den Unterschied in der Helligkeit erklärt.



Laut Mehrshad hilft das Wissen, wie das Muster auf dem See zustande kommt, Verschmutzungen besser zu erkennen. Denn zum Beispiel Mikroplastik sei gerade in den Biotensid-beladenen Bereichen in grösseren Mengen vorhanden.