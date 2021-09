«Caixas misteriosas» - Mysteriöse Nazi-Kisten in Brasilien an Land gespült

Auf diesem Foto von der brasilianischen Umweltverwaltung Adema sieht man zwei mit Strandgut voll beladene Autos. Mehr als 350 «mysteriöse Kisten» hat Adema nach eigenen Angaben an verschiedenen Stränden des Bundesstaates in rund einem Monat eingesammelt.

«Caixas misteriosas» – so nennen die Menschen in Brasilien das Treibgut, das die Strände von Sergipe erreicht. Laut der Umweltbehörde Adema haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Bundesstaates in einem Monat über 350 «mysteriöse Schachteln» gefunden. Woher sie genau stammen, ist unklar, wie «Bild» schreibt. Ein Forschendenteam um den Meeresbiologen Luis Bezerra hat nun aber eine neue Theorie dazu: Die Schachteln könnten von einem deutschen Nazi-Schiff stammen, das 1944 vor der brasilianischen Küste absoff.