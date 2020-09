Der Abstimmungskampf zu den Vorlagen vom 27. September geht in die heisse Phase. Dabei erhielten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger jüngst nicht nur das SVP-Extrablatt, das sie von einem Ja zur Begrenzungsinitiative überzeugen sollte. Viele 20-Minuten-Leser fanden in den letzten Tagen auch einen Brief sowie einen A4-Flyer mit dem Logo der Ja-Kampagne im Briefkasten. So gar nicht zu den Argumenten der Volkspartei passt aber, dass der Brief von der Deutschen Post verschickt wurde, wie im Briefkopf ersichtlich wird. Ein Absender jedoch ist nicht vermerkt.