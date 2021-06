Amt für Fischerei ermittelt - Mysteriöse Ursache – hunderte tote Fische treiben in Walliser Fluss

Hunderte tote Fische trieben am Freitag im Canal Sion-Riddes.

In Sion im Kanton Wallis rätseln die Bewohner und Behörden über ein Massenfischsterben. Im Kanal Sion-Riddes trieben am Freitag auf einer Strecke von zwei Kilometern hunderte tote Forellen. Darüber berichtete 20 Minutes.

Alexandre Besse, Präsident der Hobby-Fischer des Bezirks Conthey, hat die trostlose Szene beobachtet: «Eine Verschmutzung noch unbekannter Herkunft dezimierte am Freitagabend gegen 17.30 Uhr den Fischbestand am oberen Ende des Kanals», sagt Besse.

«Wichtig für die Fortpflanzung»

Betroffen ist neben dem Hauptkanal auch ein Nebenkanal. Der verschmutzte Abschnitt liegt in unmittelbarer Nähe zu einem Campingplatz. Besse ärgert sich: «Alle zwei bis drei Jahre wird der Kanal aus unterschiedlichen Gründen verschmutzt.» Niemand messe dem Bedeutung bei, dabei: «Der Kanal ist sehr wichtig für die Fortpflanzung der Bachforelle», so Besse. Die Äsche sei in der Region schon fast vollständig verschwunden.