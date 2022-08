Basel: Mysteriöse Vandalismus-Serie in Kirchen gibt Rätsel auf

1 / 5 In der St. Joseph-Kirche sprayten der oder die Täter auf die Steinsäulen Wörter wie Prophet. RKK Sechs Kirchen wurden insgesamt Opfer von Vandalismus-Akten. News-Scout Auch die geflieste Wand wurde mit roter Farbe und religiösen Wörtern beschmiert. RKK

Darum gehts Insgesamt wurden sechs Kirchen Opfer von Vandalismus.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 58’000 Franken.

Die römisch-katholische Kirche zeigt sich schockiert, will die Räumlichkeiten aber für alle zugänglich lassen.

«Es hat mich sehr aufgeregt und schockiert. Das ist respektlos», sagt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten zu den Schmierereien. Er besuchte am Montagmorgen die St. Joseph-Kirche in Basel und entdeckte den besprayten Gebetsraum. «Ich finde es schade, dass Leute so etwas machen. Wir haben genügend Probleme auf der Welt. Ich habe kein Verständnis dafür, dass an einem Ort an den Leute gehen, um in Ruhe zu sein und zu meditieren, solche Provokationen angebracht werden», fügt er an. Drei Säulen und die Wand beim Altar seien verschmiert worden, so der Mann.

Auf Anfrage kommuniziert die römisch-katholische Kirche, dass nicht nur die St. Joseph-Kirche Vandalen zum Opfer gefallen ist. Seit Juli seien immer wieder Kirchengebäude verschmiert worden. Am 19. Juli waren Holzstücke auf dem Altar in der Bruder Klaus-Kirche entzündet und der Innenraum durch die Russ-Entwicklung stark geschwärzt worden.

«Schaden ist massiv»

Nur eine Woche später hätten unbekannte Personen durch einen Steinschlag die Fenster der gleichen Kirche zerstört. Anschliessend gerieten am 3. August gleich zwei Kirchen in den Fokus der unbekannten Täterschaft. Sie hatte den kompletten Innenraum der Heiliggeist- und St. Clara-Kirche mit Graffiti beschmiert. Einen Tag darauf verschafften Sprayer sich in Weil am Rhein (D) Zugang in die Kirche Guter Hirte und beschmierten auch diese.

Matthias Schmitz, Leiter der Informationsstelle der römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt, sei schockiert über die Ereignisse, sagt er gegenüber 20 Minuten. «Aussenschäden sind leider nicht ganz was Neues. Zum Vorfall in der St. Joseph-Kirche am 5. August bin ich jedoch schon schockiert, dass der Schaden so massiv ist.» Die Polizei Basel-Stadt habe ihm mitgeteilt, dass es sich bei den Vorfällen wohl um die selbe Täterschaft handle, so Schmitz. «Mich beruhigt ein Stück weit, das die Polizei in allen Fällen vom gleichen geistig verwirrten Einzeltäter ausgeht. Uns ist wichtig, die Kirchen für die Menschen in Basel weiter offen zu halten», so Schmitz.

Die Staatsanwaltschaft kommentiert die Vorfälle auf Anfrage von 20 Minuten nicht.

Aktivier jetzt den Basel-Push! Mit dem Basel-Push von 20 Minuten bekommst du die News und Geschichten, die die Nordwestschweiz bewegen, blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Basel», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!