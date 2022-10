Kanton Freiburg: Mysteriöse Verschmutzungs-Serie – erneut sterben 180 Forellen

Das Amt für Wald und Natur (WNA) des Kantons Freiburg und die Kantonspolizei mussten am Dienstagmorgen wegen einer Gewässerverschmutzung in Courtepin ausrücken. Betroffen waren der Crausa-Bach und der Schiffenensee. Der Wildhüter fand 180 tote Forellen und stellte vor Ort die Beeinträchtigung des Ökosystems fest, wie die Kapo schreibt.

Die Verschmutzung sei durch das Auslaufen eines unbekannten Produktes verursacht worden, heisst es weiter in der Mitteilung. Kohlenwasserstoffe, die in der Umwelt schlecht abgebaut werden könnten und pflanzenschädliche Eigenschaften hätten, könnten als Ursache für die Verschmutzung ausgeschlossen werden, sagte eine Kapo-Sprecherin auf Anfrage von 20 Minuten. Genaueres sei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der oder die Verantwortliche konnte noch nicht identifiziert werden.

Handelt es sich um eine Serie?

Bereits im September und Anfang Oktober waren Verschmutzungen in der Gegend festgestellt worden. Anfang September verursachte ein 68-jähriger Mann das Sterben Hunderter Forellen, weil er seinen Swimmingpool direkt in den Tiguelet-Bach in Belfaux FR entleert hatte. Am vergangenen Dienstag wurden ebenfalls eine Verschmutzung und weitere 80 tote Forellen im selben Bach in Corminbeuf FR festgestellt. Die Behörden gehen von gechlortem Wasser als Ursache aus.