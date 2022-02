Kampfspiel-Klassiker – Mysteriöser Countdown enthüllt vielleicht ein neues «Street Fighter»-Kampfspiel

Der aktuelle Ableger «Street Fighter 5» ist in die Jahre gekommen, so gibt es das Spiel seit sechs Jahren.

Das Game debütierte im Jahr 1987 und wurde damals für Spielhallen entwickelt. Im Vergleich zu der heutigen Version, war die Charakterauswahl minimalistisch. Player Eins spielte Ryu im weisen Karateanzug, Player Zwei als Ken im roten Karateanzug. Beide Charaktere – die auch heute in jedem «Street Fighter» dabei sind – hatten genau drei Moves: Hadoken, Shoryuken, and Tatsumaki. Drei Moves, die jeder «Street Fighter»-Fan auch heute noch kennt.

Ein kompetitiver Klassiker

Im E-Sport gehört «Street Fighter» seit Jahren dazu. Im Herkunftsland Japan gibt es sogar Trainer und Trainerinnen, die dir das Spiel beibringen. Das Spiel ist aber nicht nur in Japan beliebt. Die Capcom Pro Tour wird auf der ganzen Welt veranstaltet und es gibt auf der ganzen Welt Spieler und Spielerinnen, die um den Titel kämpfen. All diese E-Sportler und E-Sportlerinnen sitzen wahrscheinlich schon jetzt vor dem Countdown und zählen die Sekunden. Dabei hoffen sie, dass wirklich am Montag um 11.30 Uhr ein neues «Street Fighter» vorgestellt wird.

Zum Kultspiel wurde «Street Fighter» aber erst in den 90er-Jahren. Auf dem Super Nintendo und Sega Mega Drive entwickelte sich «Street Fighter 2» zu einem der beliebtesten Kampfspiele. So konnte man das erste Mal überhaupt einen Charakter auswählen. Ob das grüne Monster Blanka oder der russische Wrestler Zangief, viele Charaktere gehören auch heute noch zum Spiel dazu. «Street Fighter 2» war so beliebt, dass Hollywood sogar einen Film mit Jean-Claude van Damme veröffentlichte. Und auch das Spiel selber wurde immer mehr erweitert, so gab es verschiedene Versionen mit immer mehr Charakter.



Dass «Street Fighter» zu einem der beliebtesten Spiele wurde, hat auch damit zu tun, dass der Einstieg für neue Spielerinnen und Spieler einfach gehalten wurde. Die Tastenkombinationen, um Special Moves auszuführen, sind einfach. Das Spiel zu meistern ist aber eine andere Geschichte. Auch die Konkurrenz ist damals wie auch heute gross. Ob die blutige «Mortal Kombat»-Serie, die unzähligen Kampfspiele vom Entwickler SNK, wie «King of Fighters» oder «Fatal Fury», oder später in den 90ern die «Tekken»-Serie: Konkurrenz war schon immer da.