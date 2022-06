Oberhausen : Mysteriöser Entführungsfall – Mann (25) verschleppt und gefoltert

Seit Mitte April sind deutsche Ermittler den sieben Tätern auf der Spur, die einen Mann entführt und verletzt haben. Hintergrund sollen Schulden des Entführungsopfers sein.

Ein mysteriöser Entführungsfall aus Oberhausen beschäftigt derzeit die Ermittler in Nordrhein-Westfalen. Seit Anfang April gilt ein 25-Jähriger als vermisst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach am Freitag mitteilten. Sein Bruder wandte sich an die Polizei und gab an, über seine Familie erfahren zu haben, dass er durch mehrere Täter möglicherweise ins Ausland gebracht wurde.