Der Fall Heidi Scheuerle – Für Hinweise zahlt die Polizei bis zu 50’000 Franken

Heidi Scheuerle sollte für SRF einen Beitrag über eine Kulturausstellung in Weil am Rhein (D) realisieren. Per Autostopp machte sie sich auf den Weg dorthin.

Im Jahr 1996 wollte SRF-Praktikantin Heidi Scheuerle per Anhalter nach Weil am Rhein reisen.

Am 8. Oktober 1996 brach die damalige SRF-Praktikantin Heidi Scheuerle zu ihrer ersten eigenen Recherche auf. Es hätte ein 30-sekündiger Beitrag über eine Kunstaustellung in Weil am Rhein (D) entstehen sollen, doch dieser wurde nie realisiert. Am selben Tag verschwand die 26-jährige deutsche Staatsangehörige spurlos.