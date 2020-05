Neu zum Streamen

Mysteriöser Killer rettet eine kriselnde Beziehung

Issa Rae und Kumail Nanjiani werden unfreiwillig in einen Mord verwickelt, zwei Mütter duellieren sich nach einem Brand – das und Weiteres gibts neu zum Streamen.

«The Lovebirds»

«The Lovebirds» hätte am SXSW-Festival im März Premiere feiern und am 3. April in den Kinos anlaufen sollen, Covid-19 kam allerdings dazwischen. Nun startet der Film bei Netflix: Die Beziehung von Leilani (Issa Rae) und Jibran (Kumail Nanjiani) droht in die Brüche zu gehen – das Paar steht kurz vor der Trennung.