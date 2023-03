Kanton Waadt: Leichenfund in Villeneuve, Polizei sucht Zeugen

Ein Spaziergänger entdeckte die sterblichen Überreste in der Nähe des Col de Chaude, genauer gesagt unter der Pointe d'Aveneyre.

Am Sonntagnachmittag, 16. Oktober 2022, entdeckte ein Spaziergänger in Villeneuve VD menschliche Knochen und Kleidungsreste in der Nähe des Col de Chaude, genauer gesagt unter der Pointe d'Aveneyre.