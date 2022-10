Ueberstorf FR: Mysteriöser Massentod – warum starben diese sechs Bienenvölker?

Unmöglich, lässt das Labor allerdings auf Anfrage von 20 Minuten verlauten. Es sei zwar tatsächlich so, dass sich Pflanzenschutzmittel in toten Bienen oft sehr schnell abbauen. «Aus diesem Grund berücksichtigen wir einen ‹Sicherheitsfaktor 50›, wenn es darum geht zu prüfen, ob ein Wirkstoff eine akute Vergiftung bei einem Bienenvolk ausgelöst hat oder nicht», sagt Marianne Tschuy von Apiservice. «Die in Herrn Aebys Bienen nachgewiesenen Mengen Wirkstoff wurden also mit dem Sicherheitsfaktor 50 multipliziert. Auch nach dieser Multiplikation wurde die tödliche Dosis LD50 bei weitem nicht erreicht. Somit können wir davon ausgehen, dass gemäss heutigem Stand der Kenntnisse im Verdachtsfall Aeby keine akute Vergiftung der Bienenvölker durch die nachgewiesenen Wirkstoffe vorliegt.»