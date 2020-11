Utah Department of Public Safety

Utah Department of Public Safety

Utah Department of Public Safety

In der Wüste von Utah fanden Wissenschaftler einen rund drei Meter grossen Monolith.

In der Wüste des US-Bundesstaates Utah ist ein Monolith aus Metall aufgetaucht.

In der Wüste von Utah fanden Wissenschaftler am Montag einen rund drei Meter grossen Monolith. Woher das Metallobjekt stammt, ist noch immer unklar. Nun ist der Spuk schon wieder vorbei. Wie die Behörden mitteilen, wurde der Monolith am Freitagabend von Unbekannten entfernt. Die Behörden betonten, dass sie die Säule nicht entfernt hatten.