War es ein Riesenhai? : Mysteriöser Riesenkadaver an Strand gespült

Ein geheimnisvoller Tierkadaver wurde in Wales an den Strand gespült. Worum es sich beim Meerestier handelt, konnten Experten noch nicht klären. Nur der Geruch des Tieres lässt sie eines ausschliessen.

Am Strand von Pembrokeshire in Wales wurde letzte Woche ein mysteriöser Kadaver an Land gespült. Die Verwesung des Tieres war schon so weit fortgeschritten, dass Experten keine eindeutige Identifizierung vornehmen konnten. So fehlten bei den zirka 23 Meter langen Überresten der Kopf und teilweise auch die Gliedmassen.