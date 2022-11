Bellinzona TI: Mysteriöser Todesfall einer 19-Jährigen – wer hat sie ins Spital gebracht?

Der Vorfall soll im Zusammenhang mit einer illegalen Rave-Party stehen, die in Roveredo am Roggiasca-Damm stattfand.

Eine 19-jährige Frau ist in Bellinzona am Sonntagnachmittag ins Spital gebracht worden und in der Nacht auf Montag verstorben. Dies bestätigt die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Tio.ch.