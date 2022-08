Bannwil BE: Mysteriöser Unfall – Polizei zieht leeres Auto aus der Aare

1 / 1 Ein Auto fuhr bei Bannwil in die Aare. Google Maps

Darum gehts Am Montagmorgen bargen Einsatzkräfte einen Audi E-Tron aus der Aare bei Bannwil.

Warum das Fahrzeug in den Fluss gefahren ist, ist unklar.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am späten Sonntagabend ging bei der Kantonspolizei Bern eine Unfallmeldung ein. In der Region Schwanau in Bannwil BE habe sich ein Unfall ereignet. Die Einsatzkräfte rückten aus und fanden in Kleben, etwas flussabwärts, ein Auto: einen schwarzen Audi E-Tron. Umgehend sind weitere Patrouillen und Dienste ausgerückt.

Schnell konnten sich die Einsatzkräfte Zugang zum Inneren des Autos verschaffen. Dabei stellten sie fest, dass sich niemand mehr im Fahrzeug befand. Auch in der näheren Umgebung konnten bei einer Nachsuche keine Personen festgestellt werden.

Bergung am Morgen

Mit Unterstützung eines Pneu-Krans gelang es den Einsatzkräften, den Audi am Morgen aus dem Wasser zu bergen. Gleichzeitig nahm die Polizei Abklärungen zum Ereignis sowie zu möglichen involvierten Personen auf. Gemäss aktuellem Kenntnisstand dürfte das Auto zwischen Schwanau (Bannwil BE) und Ländte (Aarwangen BE) über Feldwege ans Ufer der Aare gefahren und dann zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr ins Wasser gefallen sein.

Die genauen Umstände und Hintergründe des Ereignisses konnten aber bisher nicht geklärt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Personen, die das genannte Auto am Sonntagabend beziehungsweise später in der Nacht in Bannwil oder Aarwangen gesehen oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter +41 31 638 81 11 entgegen.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.