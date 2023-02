Zürich: Mysteriöser Vogeltod – warum stürzte der Finkenschwarm in die Tiefe?

1 / 4 Laut der Zürcherin Anja K. überlebten sechs der Tiere. Privat Jedes Jahr sterben in der Schweiz Millionen von Vögeln, weil sie gegen Glasscheiben knallen. (Symbolbild) Schweizerische Vogelwarte Wenn sich etwa Bäume in einer Fassade spiegeln, werden Vögel in die Irre geleitet und kollidieren mit dem Glas. BirdLife Schweiz

Darum gehts Die Zürcherin Anja K. beobachtete letzte Woche, wie ein Vogelschwarm beim Parkhaus Schiffbau auf in die Tiefe stürzte. Als sie vor Ort ankam, lagen die Vögel am Boden.

Von den über 20 Vögeln hätten nur sechs überlebt.

Laut der Vogelwarte Sempach sind zwei Szenarien denkbar: Entweder flüchteten die Finken vor einem Greifvogel oder sie kollidierten mit einer Glasscheibe.

Als die Zürcherin Anja K. am vergangenen Montagmorgen um 8.30 Uhr vom Fitnesscenter mit dem Velo nach Hause fuhr, wurde sie Zeugin eines merkwürdigen Vorfalls. «Als ich beim Parkhaus Schiffbau um die Ecke bog, sah ich vor mir einen Schwarm Vögel, der in grosser Geschwindigkeit zu Boden stürzte. Ich fuhr hin, um zu schauen, was mit ihnen los war – doch da war ein Grossteil der Vögel schon tot», so Anja.

Bei jedem einzelnen Vogel habe sie geprüft, ob er noch lebte. Von den über 20 Vögeln bewegten sich gerade noch sechs, die sie auf eine Bauminsel gelegt habe. «Ich war völlig geschockt. Sie sind einfach vom Himmel gefallen und lagen dann regungslos am Boden.»

«Vögel haben rund eine Stunde lang gezittert»

Anja habe dann ihr Handy von zu Hause geholt, Fotos der Vögel gemacht und die Vogelwarte Sempach kontaktiert. «Ich habe dann immer wieder kontrolliert, wie es den überlebenden Vögeln geht. Sie haben rund eine Stunde lang gezittert – und sind dann einer nach dem anderen weggeflogen.» Die toten Tiere seien wahrscheinlich vom Parkhaus-Hauswart entfernt worden, vermutet Anja.

Bei den Vögeln handle es sich um Erlenzeisige, eine heimische Finkenart, sagt der Biologe Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Zu den Gründen des Absturzes könne er jedoch nur spekulieren.

Theorie 1: Flucht vor einem Greifvogel

«Erlenzeisige sind oft in Schwärmen unterwegs», sagt Rey. Es könne gut sein, dass sie vor einem Jäger geflüchtet seien. «Der Sperber ist für Finken die grösste Gefahr.» Aus der Literatur sei etwa bekannt, dass die Vögel bei einem Greifvogel nicht mehr gross auf andere Gefahren achten würden. «In ihrer panischen Flucht prallen sie manchmal sogar in Gebäude oder in den Boden», sagt Rey.

Theorie 2: Tödliche Kollision mit Glasscheibe

Glasfronten würden für Vögel eine grosse Kollisionsgefahr bergen, sagt Rey. «Jährlich sterben in der Schweiz schätzungsweise mehrere Millionen Vögel nach einem Aufprall an Glasscheiben.» Für Vögel seien verglaste Flächen bei Gebäuden, Tramhäuschen oder Balkonen fatal. «Gerade Meisen oder Sperlinge sind auch in Bodennähe unterwegs – eine transparente ÖV-Haltestelle kann sich als tödliche Falle erweisen, wenn die Tiere die Scheibe nicht als Hindernis erkennen und in vollem Flug dagegenknallen.»

Greifvogelsilhouetten würden dabei nicht helfen, die Gefahr zu reduzieren, sagt Rey. «Die schwarzen Greifvogelmarkierungen, die man oft sieht, sind für die Vögel nicht zu erkennen.» Es bräuchte Markierungen mit Streifen- oder Punktmuster, betont der Biologe. «Da Vögel auch durch nur wenige Zentimeter grosse Öffnungen fliegen können, ist es wichtig, dass im Muster keine transparenten Flächen frei bleiben, die grösser als eine Handfläche sind.»