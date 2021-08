Bonaduz GR - Mysteriöses Auftauchen des Fischotters

Fischotter galten als ausgestorben in der Schweiz. Nun finden sie langsam den Weg zurück. Ende August kam es zu einer Zufallssichtung in Bonaduz GR. (Symbolbild)

Erfreuliche Nachrichten für Otter-Freunde. Vergangene Woche wurde in Bonaduz GR in einem privaten Garten per Zufall ein Fischotter von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Fischotter galten als ausgestorben in der Schweiz. Erst in den letzten Jahren fanden langsam vereinzelte Tiere zurück in die Schweiz.