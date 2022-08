Ein schwarzer Audi E-Tron stürzte am Sonntag in die Aare. Warum, ist unklar. Bilder der Feuerwehr zeigen, wie der Bergungseinsatz ablief.

Bannwil BE : Mysteriöses Auto in der Aare – «Ich habe den Einsatz die ganze Nacht gehört»

1 / 9 Warum und unter welchen Umständen dieser Audi in den Fluss fuhr, ist unklar. Feuerwehr Aare «Es war ein Rieseneinsatz», sagt eine Anwohnerin in Bannwil BE zu 20 Minuten. «Unser Schlafzimmer ist gleich auf der Seite in Richtung Unfallstelle. Man hat die ganze Nacht das Hin und Her gehört.» Feuerwehr Aare Die Kapo Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr Aare

Darum gehts Ein aussergewöhnlicher Vorfall beschäftigt die Kantonspolizei Bern.

Sie hat ein Auto aus der Aare gezogen – aber keine Insassen.

Eine Anwohnerin berichtet, wie sie den Einsatz erlebt hat.

Ein Auto fährt in Bannwil unvermittelt in die Aare. Als die Einsatzkräfte sich Zugang zum Audi E-Tron verschafft, findet sie es leer vor. Was genau passiert ist, weiss bisher niemand.

Laut Kapo Bern sind folgende Erkenntnisse gesichert: Am Sonntagabend ging kurz vor 23.45 Uhr eine Meldung ein, es habe sich ein Unfall ereignet. Im Gebiet Kleben, etwas flussabwärts, fanden die Einsatzkräfte den Wagen. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Audi E-Tron. Aber als die Einsatzkräfte sich Zugang zum Auto verschafft hatten, fanden sie das Innere leer vor. Auch in der Nähe des Autos war niemand zu finden. Wie auf Bildern zu sehen ist, ist das Auto beschädigt, der Airbag ausgelöst.

«Es war ein Rieseneinsatz», sagt eine Anwohnerin in Bannwil BE zu 20 Minuten. «Unser Schlafzimmer ist gleich auf der Seite in Richtung Unfallstelle. Man hat die ganze Nacht das Hin und Her gehört.»

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, aber das könnte schwierig werden. «Der Ort ist ziemlich abgeschieden», sagt die Anwohnerin. «Es gab keine Schaulustigen, die Einsatzkräfte konnten einfach nur ihre Arbeit machen.» Laut Feuerwehr Aare dauerte der Einsatz achteinhalb Stunden. Es waren auch Taucher und Pontoniere im Einsatz, wie Bilder zeigen.

War es wirklich ein Unfall?

Wieso das Auto in die Aare fuhr, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Es ist unklar, ob es sich dabei überhaupt um einen Unfall handelt, auch wenn das Ereignis der Polizei als solcher gemeldet worden war. «Ein solcher Vorfall regt natürlich die Fantasie an», sagt die Anwohnerin. «Vielleicht war es ein versuchter Versicherungsbetrug, ein Drogendelikt, ich weiss nicht.» Oder ist ein Autoposer verunglückt? «Ich denke nicht, sie sind normalerweise nicht bei uns in der Gegend unterwegs», so die Anwohnerin.

«Ich habe kein mulmiges Gefühl», sagt sie weiter. «Klar könnten es Kriminelle gewesen sein, aber man kann ja nicht mit Angst durch das Leben gehen und jeden verdächtigen, der hier herumschleicht.»

Ein Passant, der mit dem Hund unterwegs ist, vermutet, dass die Person, die das Auto gelenkt hat, beim Wenden einen Fehler gemacht hat. Denn: «Ein Audi E-Tron ist kein Poserauto», sagt er zu 20 Minuten. Er vermutet, dass die Insassen über das Schiebedach geflüchtet sind.»

Mit Kran geborgen

Das Auto ist bereits seit Montagmorgen per Kran aus dem Wasser geborgen (siehe Bildstrecke). Gleichzeitig nahm die Polizei Abklärungen zum Ereignis sowie zu möglichen involvierten Personen auf. Gemäss aktuellem Kenntnisstand dürfte das Auto zwischen Schwanau (Bannwil BE) und Ländte (Aarwangen BE) über Feldwege ans Ufer der Aare gefahren und dann zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr ins Wasser gefallen sein.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Personen, die das genannte Auto am Sonntagabend beziehungsweise später in der Nacht in Bannwil oder Aarwangen gesehen oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden.

