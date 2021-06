Hubble-Weltraumteleskop – Mysteriöses Computer-Problem legt Teleskop lahm

Bisher ist unklar, was genau das Problem ist.

Das Hubbel-Weltraumteleskop leistet seit 30 Jahren wichtige Arbeit in der Weltraumforschung.

Backup erfolglos

Sogleich haben sich Ingenieure der NASA an die Arbeit gemacht, den Ursprung des Problems herauszufinden. Gelungen ist ihnen dies bis jetzt allerdings noch nicht. Auch ein Neustart, der am 14. Juni durchgeführt wurde, konnte das Problem nicht lösen.

Nach ersten Erkenntnissen der Experten könnte es sich um ein Problem am Speichermodul des Rechners handeln. Dieses weist nämlich Abnutzungs-Spuren auf. Aber auch als ein Backup-Computer angeschlossen und hochgefahren wurde, zeigte sich das Problem erneut und blieb auch nach mehreren Versuchen mit aktualisiertem Modul und neuem Backup nach wie vor bestehen.

Wie das Hubble-Team mitteilt, werden nun weitere Tests durchgeführt, um den Ursprung der Fehlermeldung weiter zu isolieren. Die wissenschaftlichen Instrumente befinden sich solange in einem Zustand, der einem Winterschlaf ähnelt. Die NASA versichert, dass sich alle Teile des Teleskops in guter Kondition befänden und dass es wieder einsatzbereit sei, sobald das mysteriöse Computerproblem behoben werden kann.

Wartungs-Missionen

Es ist nicht das erste Mal, dass das Hubble-Weltraumteleskop mit Problemen kämpft. Tatsächlich mussten Astronauten das Teleskop im Orbit der Erde bereits fünfmal aufsuchen, um Probleme zu beheben oder veraltete Teile durch neue zu ersetzen. So etwa 1999 als der Schweizer Astronaut Claude Nicollier in einem Ausseneinsatz neue Instrumente am Weltraumteleskop anbrachte. Zum letzten Mal kam es im Jahr 2009 zu einer Wartungsmission.