Voralpen-Express

Mysteriöses Gold soll Unternehmen aus Afrika gehören

Ist das Rätsel um die Goldbarren im Voralpen-Express gelöst? Ein Vertreter eines Bergbauunternehmens aus Ghana soll im Zug eingeschlafen sein und dann das Gold vergessen haben. Sein Arbeitgeber soll geglaubt haben, er habe es gestohlen.

Wer lässt einfach so Goldbarren im Wert von 180’000 Franken in einem Zug liegen? Darüber rätselt die ganze Welt, seit internationale Medien darüber berichteten. Vergessen wurde das Gold am 24. Oktober 2019 im Voralpen-Express von St. Gallen nach Luzern. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat am 13. Juni eine öffentliche Suche nach dem Besitzer lanciert, da Ermittlungen nicht zum Ziel führten.