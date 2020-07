vor 1h

Melchtal OW

Mysteriöses Kuh-Sterben bleibt ungeklärt

Nach dem ungeklärten Tod von acht Kühen in Obwalden stand zunächst der Wolf in Verdacht, die Kühe in Panik versetzt zu haben. DNA-Proben können dies aber nicht belegen.

von Nathan Keusch

1 / 8 Im juni stürzten acht Kühe in den Tod. Grund für den Sturz: die herde war panisch und rannte unaufhaltsam herum. Das Unglück ereignete sich im Obwaldner Melchtal

Darum gehts Im Kanton Obwalden sind Mitte Juni mehrer Kühe einen Hang hinunter gestürzt.

die Herde sei panisch umher gerannt.

Anwohner und Politiker verdächtigten den Wolf.

DNA-Proben können den Verdacht aber nicht bestätigen.

Im Juni erregte der Tod von acht Kühen im Obwaldner Melchtal Aufmerksamkeit. Am Mittwoch dem 17. Juni geriet eine Herde von Kühen laut Augenzeugenberichten in Panik und rannten scheinbar grundlos auf einen Abhang zu. Dabei seien neun Kühe in die Tiefe gestürzt. Nur eines der Rinder überlebte den Sturz.

War es der Wolf?

Schon kurze Zeit nach dem Vorfall kam der Verdacht aus, dass ein Wolf die Kühe in Panik versetzte. Die SVP-Nationalrätin Monika Rüegger aus Obwalden teilte auf Twitter die Behauptung, die Tiere seien vom Wolf in den Tod getrieben worden.

Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA habe ein Bauer aus Kerns der Wildhut gemeldet, dass es in der Nacht auf Dienstag vor dem Vorfall in seinem Stall Unruhe gegeben habe. An einem Horn einer Kuh fand er ein Haar, das von einem Eindringling stammen könnte.

DNA-Proben liefern keine Ergebnisse

Die gefundene Haarproben liess das Bau- und Raumentwicklungsdepartement Obwalden (BRD) zwischenzeitlich vom Laboratoire de Biologie de la Conservation de l'Université in Lausanne genetisch auswerten. Ebenfalls einem DNA-Test unterzogen wurde eine Speichel- und eine Kotprobe. Der Speichel stammte aus einer Verletzung eines geretteten und nicht abgestürzten Rindes. Der Tierkot sei rund 500 Meter von der Weide der verunglückten Kühe gefunden worden.

Der Kot konnte gemäss der Laboruntersuchung einem Haustier zugeordnet werden. Speichel und Haare seien wegen einem labortechnischen Problem leider nicht auswertbar gewesen, sagt Andreas Bacher. Er ist Leiter der Abteilung Wald und Natur im Kanton Obwalden. Es sei jedoch noch eine weitere Speichelprobe vorhanden, die nun analysiert werden soll. «Dieser Vorgang dauert aber wieder einige Wochen», sagt Bacher.