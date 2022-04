Mysteriöses Flugobjekt: «Es leuchtete und bewegte sich extrem schnell»

Am Donnerstagabend erschien ein leuchtendes Objekt am Himmel über der Schweiz.

Unzählige Leserinnen und Leser berichteten am späten Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr, dass sie ein leuchtendes Objekt am Himmel gesehen hätten. Offenbar war es über der ganzen Schweiz zu sehen, es gab Sichtungen von Biel bis nach St. Gallen. Laut einem News-Scout war das Objekt für etwa zwei Minuten am Nachthimmel zu sehen.

Laut Vladi Barossa von Skyguide dürfte die mysteriöse Wolke höchstwahrscheinlich ein Überbleibsel des Raketenstarts von SpaceX sein, der heute erneut unzählige Starlink-Satelliten ins All befördert hat. Schon in der Vergangenheit kam es in Los Angeles nach dem Start einer Falcon-Rakete in der Nacht zu einem Ufo-Alarm, weil am Nachthimmel ein merkwürdiger Schweif zu sehen war.