Australien : Mysteriöses Phänomen – erneut 230 Wale an tasmanischer Küste gestrandet

Am Montag 14 Pottwale, zwei Tage später 230 Grindwale. An der Küste Tasmaniens kommt es zu rätselhaften Massenstrandungen. Auf das tragische Phänomen hat die Wissenschaft noch keine schlüssige Antwort.

Hunderte von Grindwalen sind bei einer Massenstrandung in Macquarie Harbour an der Westküste von Tasmanien gestrandet.

Mehrere Hundert Grindwale sind am Mittwoch an der Westküste der australischen Insel Tasmanien gestrandet. «Eine Gruppe von etwa 230 Walen ist in der Nähe von Macquarie Harbour gestrandet», teilte das Umweltministerium des südlichen Bundesstaates Tasmanien mit. «Es scheint, dass etwa die Hälfte der Tiere noch am Leben ist.» Den Behörden zufolge waren Experten und Retter auf dem Weg zu den Walen.