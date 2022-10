Starkoch: Mysteriöses Saufgelage am Vorabend des Todes von Heinz Winkler

Der Spitzenkoch Heinz Winkler ist tot. Der 73-Jährige sei nach kurzer schwerer Krankheit am Freitag gestorben, hiess es am Samstag auf der Homepage der «Residenz Heinz Winkler». Wie die « Bild » berichtet, war multiples Organversagen nach einem Sturz der Grund für Winklers Ableben. Doch nun kommen mehr und mehr mysteriöse Details ans Licht.

«Hat Heinz zum Saufen animiert»

So erhielt Winkler am Vorabend seines Todes offenbar unverhofften Besuch im Restaurant. Gemäss Bild-Informationen sei am Donnerstagabend plötzlich der 29-jährige Sandro B. (Name geändert) in der «Residenz» aufgetaucht, der an diesem Abend eigentlich frei hatte. Um etwa 18.30 Uhr hätten die beiden die erste Flasche Wein geöffnet, danach floss noch mehr Alkohol. Eine Angestellte sagte gegenüber der «Bild» sogar: «Sandro hatte Heinz zum Saufen animiert.»